Тело мужчины было обнаружено рано утром 26 декабря в районе Нефтебазы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Труп был обнаружен недалеко от кладбища. На место сразу же прибыли полицейские. По словам первого заместителя начальника ДВД ЗКО Асылгали Мендыгалина, сейчас на месте работают криминалисты. - После работы судебных экспертов станет известно, насильственная смерть или нет, - сообщил Асылгали Мендыгалин. Другие подробности выясняются. Фото Медета МЕДРЕСОВА    