Его преимущество перед другими салонами в том, что мамочки могут прийти сюда со своими детишками и доверить их в руки опытной няни.Разделить радость с Асель пришли ее родители, брат со своей семьей, близкие родственники, друзья и знакомые. На открытии салона «Марафет» присутствовал менеджер по субсидированию и гарантированию центра предпринимательства «Даму» Азамат Умаров, который пожелал успехов молодому предпринимателю и уверил ее в поддержке дальнейшего развития. В салоне предоставляется максимально широкий ассортимент услуг. Опытные специалисты сделают профессиональный макияж, наращивание ресниц, предоставят парикмахерские услуги, есть ногтевой сервис, широко используются косметология, депиляция, а также сама хозяйка салона Асель Нургалиева проводит обучение для желающих по макияжу и перманентному макияжу.Талантливый человек талантлив во всем – это выражение полностью подходит к молодому предпринимателю Асель Нуралиевой. Асель – чемпионка Казахстана по макияжу и боди-арту. В 2015 году выиграла одну золотую и две серебряные медали в III открытом чемпионате Казахстана по макияжу и боди-арту, который проходил в Атырау. А в чемпионате Казахстана по боди-арту и hair-тату 2016 года в Алматы в номинации «Боди-арт» – бронзу.Восхождение по лестнице началось еще в юности. С 18 лет она начала работать в салоне красоты в качестве маникюриста. После окончания ЗКГУ им. М.Утемисова восемь лет преподавала. Параллельно арендовала одну комнату, затем две, а вскоре и вовсе открыла салон «Марафет». Помещение небольшое, из-за этого было тяжело предоставлять все необходимые услуги женщинам. В 2011 году она поступает в ЗКГУ в магистратуру по специальности «дизайнер, архитектура», которую закончила в 2013 году. Стажировалась в Москве. Через шесть месяцев после окончания университета девушка полностью ушла в бизнес. Решила расшириться – открыть большой и комфортный салон.Первый свой мини-салон Асель оформила в банке «Центр кредит» по программе «Поддержка женского предпринимательства». Нынешний салон решила приобрести при поддержке «Даму» по программе «Развитие малого и среднего бизнеса». – Профессионализм сотрудников, уютная и доброжелательная атмосфера, соблюдение правил безопасности процедур: одноразовые расходные материалы, стерилизационная обработка инструментов. Вот что мы предлагаем, – рассказывает Асель. – Также третий год мы являемся дистрибьюторами материалов для наращивания ресниц «Академия Lashmaker» и итальянской косметики «Cinecitta» («Чинечитта»). Предоставляем ногтевой сервис. Открыли детский зал. Мамочки могут прийти сюда со своими детишками и доверить их в руки опытной няни, которая займет их разными развивающими играми, их вниманию предоставлены мультфильмы.Сегодня в салоне работают уже восемь опытных специалистов: косметолог, маникюристы, визажисты, мастера по татуажу, парикмахеры. Венера Токпаева - косметолог с восьмилетним стажем. У нее современное оборудование, при работе мастер использует израильскую и испанскую косметику, проводит СПА-процедуры, солярий, ЭЛОС-эпиляцию, депиляцию, прокалывает уши, лазером удаляет татуировки.– Сегодняшние женщины очень занятые, им не хватает времени на себя. Поэтому мы предоставляем все услуги в целях сокращения времени, – продолжает бизнес-леди. – Наши специалисты одновременно сделают вам прическу, маникюр, педикюр, депиляцию и макияж.Салон оборудован в восточном стиле, здесь очень уютно и комфортно. Чтобы скрасить ожидание вам предложат чашечку горячего чая или кофе. Здесь ежемесячно проводятся различные скидки и акции. Занимается Асель Нуралиева и благотворительностью: тесно сотрудничает с ОО «Арба». Также в планах у бизнес-леди дальнейшее расширение и прием на работу квалифицированных мастеров других направлений.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.