Иллюстративное фото с сайта riavrn.ru По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, двое неизвестных в масках проникли на автозаправочную станцию г. Кульсары и, угрожая оружием кассиру, похитили 500 тысяч тенге. - В ходе оперативно-следственных мероприятий были задержаны и взяты под стражу двое парней 26 и 27 лет. По данному факту ведется досудебное расследование по ч.2 ст. 192 УК РК "Разбой", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.