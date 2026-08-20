Потерпевшие от финпирамиды в Казахстане потребовали ужесточить приговор: что решил Кассационный суд

Судебная коллегия по уголовным делам Кассационного суда поставила точку в резонансном уголовном деле о финансовой пирамиде, рассмотрев жалобы сторон, включая просьбу 40 потерпевших о назначении более строгого наказания. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы суда.

Ранее решениями местных судов шестеро фигурантов были признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе, а также в руководстве финансовой пирамидой. Им назначили от 9 до 11 лет лишения свободы.

- Шестеро граждан в составе организованной группы через подконтрольные компании привлекали деньги потерпевших под видом приобретения акций и облигаций, обещая доходность 15-30 процентов. Однако фактически денежные средства не использовались в предпринимательской деятельности, способной обеспечить исполнение обязательств, а перераспределялись между соучастниками и использовались по их усмотрению, часть денег направлялась для выплат за счет поступлений от новых вкладчиков, - уточнили в суде.

В высшую судебную инстанцию с ходатайствами обратились сразу несколько участников процесса:

Защита осужденной А. (приговоренной к 9 годам тюрьмы) настаивала на ее оправдании по статье 262 УК и смягчении приговора.

Потерпевшая Л. просила взыскать в свою пользу 2,4 млн тенге материального ущерба и 1,17 млн тенге неустойки.

Представитель 40 потерпевших требовал применить более тяжкую квалификацию, усилить наказание, пересмотреть гражданские иски и обратить взыскание на имущество осужденных.

Изучив материалы дела, Кассационный суд установил, что существенных нарушений закона нижестоящими судами допущено не было. Жалобу адвоката осужденной А. отклонили: следствие и суд доказали, что она вошла в состав группы еще в 2014 году, что подтверждается показаниями свидетелей, видеозаписями и финансовыми документами.

- Требования потерпевшей Л. отклонены: присужденный ей ущерб определен с учетом ранее полученных выплат и составил 1,6 млн тенге. Требование о взыскании неустойки относится к гражданско-правовым отношениям и может быть рассмотрено в порядке гражданского судопроизводства. Доводы представителя потерпевших об усилении уголовно-правовой оценки Кассационный суд отклонил. Квалификация по статье 217 УК признана правильной, поскольку те же действия не могут дополнительно квалифицироваться как мошенничество. Оснований для обращения взыскания на имущество также не установлено, поскольку правоохранительными органами не представлено доказательств его принадлежности осужденным и их преступного происхождения, - добавили в суде.

В результате Кассационный суд оставил судебные акты местных инстанций в силе, а поступившие жалобы - без удовлетворения.

