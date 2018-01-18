Иллюстративное фото с сайта brestcity.ru Сообщение о несчастном случае на железной дороге на пульт дежурного ДЧС поступило 11 января 23.34 (по времени Астаны - 00.34). -Девушка 1999 года рождения попала под поезд сообщением "Атырау-Актобе" №692. Она была госпитализирована в районную больницу, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Расследованием несчастного случая занимается ЛОВД Атырауской области. Напомним, что пострадавшая в настоящее время находится в отделении травматологии Областной больницы. Девушке ампутировали ногу. Камилла МАЛИК