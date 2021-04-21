Повторная экспертиза эксгумировала и исследовала не тот труп? - адвокат обвиняемых в смерти младенца врачей из Атырау

Адвокат обвиненных в смерти младенца врачей из Атырау Нурлан Жолболов описал в своем посте в Facebook нестыковки в деле, а также указал на возможную подмену трупов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из зала суда Свой пост в соцсети Нурлан Жолболов начинает с того, что написанное он просит прочитать всех, кроме судей апелляционной коллегии Атырауского областного суда. По его словам, он подключился к защите обвиняемых уже после вынесенного судом приговора и обнаружил в деле столько казусов, что "не мог не поделиться с обществом хотя бы с тремя из них". Нурлан Жолболов пишет, что д