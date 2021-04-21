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Социум

Повторная экспертиза эксгумировала и исследовала не тот труп? - адвокат обвиняемых в смерти младенца врачей из Атырау

Адвокат обвиненных в смерти младенца врачей из Атырау Нурлан Жолболов описал в своем посте в Facebook нестыковки в деле, а также указал на возможную подмену трупов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из зала суда Свой пост в соцсети Нурлан Жолболов начинает с того, что написанное он просит прочитать всех, кроме судей апелляционной коллегии Атырауского областного суда. По его словам, он подключился к защите обвиняемых уже после вынесенного судом приговора и обнаружил в деле столько казусов, что "не мог не поделиться с обществом хотя бы с тремя из них". Нурлан Жолболов пишет, что д
Дана Рахметова
Повторная экспертиза эксгумировала и исследовала не тот труп? - адвокат обвиняемых в смерти младенца врачей из Атырау
Адвокат обвиненных в смерти младенца врачей из Атырау Нурлан Жолболов описал в своем посте в Facebook нестыковки в деле, а также указал на возможную подмену трупов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Смерть младенца в морозильнике: директора перинатального центра Атырау приговорили к 18 годам лишения свободы
Смерть младенца в морозильнике: директора перинатального центра Атырау приговорили к 18 годам лишения свободы
Фото из зала суда Свой пост в соцсети Нурлан Жолболов начинает с того, что написанное он просит прочитать всех, кроме судей апелляционной коллегии Атырауского областного суда. По его словам, он  подключился к защите обвиняемых уже после вынесенного судом приговора и обнаружил в деле столько казусов, что "не мог не поделиться с обществом хотя бы с тремя из них". Нурлан Жолболов пишет, что дело было выстроено таким образом, что у врачей не было ни единого шанса на объективность. Адвокат выделяет три "казуса" и каждый рассматривает по отдельности. Во-первых, его настораживает состояние матери и ребенка после родов. ​ - Беременная Таримбаева (фамилия изменена) поступила в роддом на сроке 25-26 недель с заболеваниями в виде воспалительного процесса (СОЭ 30 мм/час, преждевременное излитие околоплодных вод), маловодие с умеренной анемией; отслойки плаценты, боли внизу живота, кровянистых выделений из половых путей, обширных кровоизлияний и имбибиции ткани плаценты; патологий плаценты в виде ее незрелости, гнойного воспаления плаценты. ​Согласно экспертному заключению имеются признаки острого расстройства плацентарного кровообращения; очаговый гнойный амнионит, базальный децидуит плаценты. Родила в 13:35 с плацентой. Когда плацента отделилась от матки не установлено, но шевеление плода не было как минимум с 11:00. Для таких как я сам поясню, что если плацента отделилась от матки, следовательно отделилась пуповина, значит отключен источник питания потеряна связь между матерью и плодом – плод не получает кислорода, питания, дышать самостоятельно не может. ​Вместе с тем в околоплодные воды попадает меконий (это первородный кал, фекалии, состоящие из клеток, волос, слизи, желчи и воды), который, соответственно, попадает в бронхи и легкие плода. Сам ребенок весом 810 граммов имел печень весом 200 граммов (т.е. если бы 80-килограммовый человек имел бы 20-килограммовую печень), которая располагалась слева (не справа). ​Еще есть куча страшных патологий и болезней как у матери, так и у ребенка. Но чтобы вас не загружать здесь, я о них опишу позже, почитайте, вам скучно точно не будет. Так вот, с 13:35 (т.е. с момента рождения ребенка с плацентой) до 19:30 (время телефонного разговора Нысанбаева К. с Кайржан А., которую слили в социальные сети) прошло еще 6 часов. За это время ребенок не дышал, не кричал, не питался, не испражнялся… - далее пишет Нурлан Жолболов. ​ У автора поста возникает вопрос: если шевеление плода прекратилось в 11:00, отсутствие сердцебиения зафиксировано с 13:00, ребенок родился вместе с полной отслойкой плаценты в 13:35, и до 19:30 часов не происходило никаких физиологических процессов плюс выше и нижеописанные диагнозы матери и плода, можно ли сделать вывод о том, что ребенок родился мертвым? Кроме того, его настораживают нестыковки в заключении эксперта.​ - В деле имеется повторная комиссионная экспертиза, которая 18.11.2019 года эксгумировала труп ребенка с длиной волос в 2,2 см, тогда как длина волос ребенка по данному делу 0,5 см. Как известно, после смерти человека прекращаются все физиологические процессы, в том числе рост волос. Кроме того, номер заключения этой экспертизы не соответствует номеру объекта исследования, точнее нумерация исследованного под видом младенца Таримбаевой трупа соответствует номеру трупа младенца некой Альмуратовой (фамилия изменена). И еще. Труп ребенка Таримбаевой утром 30.09.2019 года направлен на экспертизу в Западно-Казахстанскую область и в тот же день сотрудники антикора привезли труп обратно в Атырау, тогда как по письму экспертизы г.Уральска в суде установлено, что труп ребенка Таримбаевой был возвращен в Атырау лишь 11.10.2019 года. Не мудрено тогда, что повторная экспертиза эксгумировала и исследовала не тот труп, не правда ли? - задается вопросом Нурлан Жолболов. Также он считает, что на суде имел место подлог аудиозаписи. Так, в суде первой инстанции адвокатами были предоставлены доказательства, что запись является предметом монтажа, т.е. суду представлена не первичная запись. - Между тем, cогласно материалам уголовного дела длительность аудиозаписи разговора между Кайржан А. и Нысанбаевым К. составляет 2 минуты 52 секунды. Однако исследование видеозаписей с камеры №17 Роддома, изъятой и приобщенной к делу в качестве доказательства, показало, что Кайржан А. осуществляет звонок Нысанбаеву К., в 19 час. 19 мин. 40 сек. и заканчивается он в 19 час. 21 мин. 00 сек., то есть их разговор длился не более 1 мин. 20 сек. Указанное обстоятельство, а именно разница по продолжительности разговора в целую 1 мин. 32 сек., говорит о подлоге доказательства как заявляют осужденные их диалог смонтирован - обратное не доказано, - утверждает адвокат. В заключении Нурлан Жолболов пишет, что еще до передачи дела в суд люди для себя уже вынесли свой приговор, а "суд боится попасть под прицел противоречия с общественным мнением". Это, по его мнению, было создано с помощью СМИ и соцсетей. - К сожалению, и в этом деле надо признать, что подобными действиями, цель достигнута - в обществе искусственно создан образ врачей-убийц. В целом по делу имеются десятки грубейших нарушений закона, например то, что Нысанбаев за весь период следствия ни разу не был допрошен, тем самым лишен конституционного права на защиту. Об этих, в т.ч. о мертворождении плода, подмене трупа младенца на экспертизе, монтаже диалога врачей и др. версиях, оставшихся без внимания в суде первой инстанции, адвокаты доведут до сведения уже в апелляционном суде, - заключил адвокат. В октябре 2019 года в перинатальном центре Атырау разразился скандал. Тогда на брифинге зампредседателя Агентства  по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула рассказал, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного ребенка в Атырау. Он рассказал, что по результатам оперативных мероприятий было установлено, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, однако по факту ребенок был жив. Куаныш Нысанбаев на последнем слове попросил прощения у потерпевших Розы Молдагалиевой и Нуржамал Туримбетовой, после чего заявил, что не убивал младенца. 18 января этого года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор медикам областного перинатального центра, которых обвиняли в убийстве новорождённого ребёнка. Суд приговорил Куаныша Нысанбаева к 18 годам лишения свободы, Аскара Каиржана к 16 годам заключения, к 15 годам лишения свободы приговорена Тамила Кульбатирова. Врачей-неонатологов Руслана Нурмаханбетова и Даригу Джумабаеву суд приговорил к трем с половиной годам ограничения свободы, учитывая то, что они ранее не были судимы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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