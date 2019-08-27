Как рассказал директор ТОО «Орал таза сервис» Рафхат Данагулов, в настоящее время в городе установлен тариф за вывоз ТБО в размере 193 тенге с человека для благоустроенного сектора и 197 тенге в частном секторе. Однако этих средств недостаточно, чтобы полностью покрыть расходы предприятия, выплачивать заработную плату рабочим и закупать новую технику. — Для нас проблема номер один — это низкий тариф. Два года назад после приватизации компании мы столкнулись с тем, что 80% нашей техники — устаревшая и требует замены. Она отслужила свой срок и сейчас ее ремонт обходится для нас очень дорого. Некоторые машины в день по 2-3 раза возвращаются на базу, чтобы технику отремонтировали. Из-за этого срывается график, где-то с опозданием вывозится мусор и получаются задержки. В идеале спецтехника, которая вывозит мусор, должна эксплуатироваться максимум 5 лет, а у нас они работают по 10 лет. Повышение тарифа помогло бы нам решить эту проблему, в год мы бы закупали хотя бы по 2-3 машины. Банки отказывают нам в кредитах, так как видят, что мы неплатежеспособные и работаем в убыток, — рассказал Рафхат Данагулов. По словам Рафхата Данагулова, предприятие испытывает кадровый дефицит. Рабочие и водители уходят на более высокооплачиваемую работу, а повысить им заработную плату у компании нет возможности и вопрос снова упирается в тариф. — В данный момент нам не хватает 10-15 человек. Но последние два месяца от нас уходят и водители, они устраиваются на другую работу с высокой зарплатой. У нас в среднем водители мусоровозов получают от 100 до 150 тысяч тенге, а рабочие, которые вручную загружают мусор, получают от 80 до 110 тысяч тенге. Мы недавно повысили им зарплату, но этого оказалось недостаточно, и наши кадры продолжают увольняться. Специфика нашей работы сложная, связанная с мусором, с отходами. Они лучше пойдут работать на стройку разнорабочими, чем убирать мусор. Такими темпами мы рискуем остаться без рабочих, без техники, и просто некому будет убирать мусор. Сейчас мы держимся, выезжаем на старой технике, стараемся придерживаться графика. В некоторые части города машины приезжают с опозданием и из-за этого складывается впечатление, что мусор не вывозится, хотя это не так, — говорит директор предприятия. Нужно отметить, что горожане жалуются на нехватку контейнеров для ТБО. По словам директора предприятия, этот вопрос стоит на повестке дня у городского отдела ЖКХ. — Покупка контейнеров и оборудование мусорных площадок находится на балансе городского ЖКХ. На днях нам привезли 50 новых евроконтейнеров для мусора, их мы будем устанавливать там, где они требуются. Кроме этого, нам обещали закупить еще около 400. Но на самом деле, по городу около тысячи контейнеров нуждаются в замене из-за изношенности, еще около тысячи нужно дополнительно закупить, так как в некоторых местах есть недостаток контейнеров. Один контейнер стоит около 150 тысяч тенге. На базе предприятия имеется 40 единиц спецтехники, 10 из которых находятся в неисправном состоянии. 30 машин с перебоями, но все же выходят на линию и вывозят мусор на полигон. За последние 10 лет подорожало все, начиная от ГСМ и заканчивая запчастями, — рассказал Рафхат Данагулов. Стоит отметить, что с 2008 по 2018 годы тариф за вывоз ТБО составлял 115 тенге. В 2018 году стоимость этой услуги увеличили до 215 тенге, однако с 1 января 2019 года по поручению первого президента тариф был снижен до 193 тенге для благоустроенного сектора и 197 тенге для частного. — Чтобы закрыть наши потребности в новой технике, решить проблему с кадрами и их зарплатами, нужно поднять тариф на вывоз мусора еще на 70-80 тенге. Если стоимость услуги по вывозу ТБО будет составлять 290-300 тенге, то мы сможем как-то решить наши проблемы. Хотя по подсчетам независимого экспертного института в идеале тариф должен составлять 380 тенге. Но такой тариф нам не утвердили, поэтому мы просим повысить стоимость услуги по вывозу мусора до 290-300 тенге, — заявил Рафхат Данагулов. Выяснилось, что еще одной существенной проблемой предприятия являются неплательщики, которые не оплачивают услуги по вывозу ТБО. По словам директора предприятия, из 100% населения 40% являются неплательщиками. — В данный момент долг населения перед нашим предприятием составляет более 150 миллионов тенге. Есть абонент, который должен нам около 140 тысяч тенге. На таких людей мы можем воздействовать только через суд, — добавил Рафхат Данагулов.Директор ТОО «Орал таза сервис» Рафхат Данагулов