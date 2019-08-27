- На пульт оператора 102 во вторник в час ночи поступил звонок от мужчины, сообщившего, что во дворе одного из домов стоит машина с открытым багажником. А в машине - арсенал оружия, - рассказали в полиции. На указанное место прибыли ближайшие наряды полиции и автомобиль был оцеплен. Оперативно прибывшая на место группа лицензирования и контроля за оружием определила в багажнике "Тойоты" оружие: охотничье гладкоствольное марки «МР 153» и оружие от пейнтбола. Кроме того, два баллончика средства ухода за оружием. Хозяина автомобиля с оружием полиция нашла в считанные минуты. - Как оказалось, возникновению тревожной ситуации стала банальная небрежность автовладельца. Все необходимые документы на гладкоствольное оружие имеются, к тому же хозяин авто - член союза охотников РК. С мужчиной проведена профилактическая беседа, - сообщили в полиции. Но одной беседой он не отделался, в отношении 42-летнего охотника заполнен протокол ст.484 ч 1 КоАП РК за нарушение порядка хранения оружия.