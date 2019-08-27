Учебный сезон 2018-2019 завершился успешно для студентов алматинской школы программирования SamsungCodingLab: они научились разрабатывать интересные IT-программы, в том числе современные мобильные приложения. По итогам презентации проектов в мае компания выбрала победителей в различных категориях и вручила им призы – смартфоны GalaxyA50. Но самое главное – у выпускников CodingLab, которые приобрели навыки программирования, теперь есть отличный шанс в будущем найти хорошо оплачиваемую работу или создать собственный проект. Samsung продолжает свой образовательный проект и объявляет с 12 августа новый набор учащихся на 2019-2020 учебный сезон, который начинается в середине сентября. Ученики старших классов, а также студенты колледжей в возрасте от 14 до 20 лет получат отличную возможность получить передовые знания и навыки программирования и стать IT-профессионалами. Для этого нужно пройти курс CodingLab в школе программирования. Учеба – бесплатная. В рамках курса высококвалифицированные преподаватели научат программировать на языке Java, создавать полноценные приложения под Android, помогут освоить навыки компьютерной графики и дизайна, объектно-ориентированного программирования и основам разработки серверной части мобильных приложений. При этом учебный год будет насыщенным и интерактивным: вас ждут не только лекции, но и практические упражнения, мини-проекты, участие в вебинарах, полезные встречи с профессионалами международного уровня, разработка собственного проекта и защита по итогам учебы. Курс предназначен для учащихся старших классов общеобразовательных школ и студентов колледжей и продлится с сентября нынешнего года до мая 2020 года. Для алматинских студентов тренинги будут проходить дважды в неделю по 110 минут в Инновационной академии Samsung в здании Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби. Все преподаватели, участвующие в проекте, – высококвалифицированные профессионалы. Для ребят из других городов Казахстана обучение будет проходить онлайн. Учащиеся, прошедшие полный курс программирования, получат сертификаты. Желающие поступить в CodingLab могут получить более подробную информацию, а также подать заявку на сайте: coding-lab.kz