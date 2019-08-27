Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы департамента полиции ЗКО, с 1 июня по 31 октября проводится широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Көкнәр-2019». - Целью ОПМ является изъятие крупных партий наркотиков, уничтожение незаконных посевов наркосодержащих культур, выявление фактов контрабанды и сбыта наркотических средств. Так, в ходе ОПМ сотрудниками полиции на территории области выявлено 80 уголовных и административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них - 22 преступления, 40 уголовных проступков и 18 административных правонарушений. Всего из незаконного оборота было изъято более 66 кг наркотических средств, большая часть которых является марихуаной (более 65 кг), - рассказали в пресс-службе. Добавим, оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 31 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.