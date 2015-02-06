В интернете появились первые фото со свадьбы Димы Билана. Поклонницы популярного певца обсуждают в Сети красивую церемонию бракосочетания и роскошное платье невесты. Дима Билан и Юлия Саркисова. Фото: instagram.com Дима Билан и Юлия Саркисова. Фото: instagram.com Певец и его избранница – длинноногая блондинка модельного вида – обменялись клятвами в Севастополе на берегу моря, на фоне живописных волн, в присутствии большого количества гостей. Таким образом Дима и его невеста воплотили мечту миллионов романтически настроенных барышень. Дима Билан и Юлия Саркисова. Фото: instagram.com Дима Билан и Юлия Саркисова. Фото: instagram.com Однако радоваться рано – репортеры выяснили, что свадьба липовая, постановочная. Билан в Крыму снимает клип на свою новую песню "Часы". Роль его красавицы-жены блестяще исполнила уже замужняя светская львица и дизайнер Юлия Саркисова, супруга российского миллиардера Николая Саркисова и мать его троих детей. Девушка является близкой подругой Яны Рудковской, которая, скорее всего, и утвердила ее на главную роль в клипе. Эффектная блондинка и продюсер Димы неразлучны на всех показах мод. Дима Билан и Юлия Саркисова. Фото: instagram.com Дима Билан и Юлия Саркисова. Фото: instagram.com Именно Юлия "слила" в Сеть свадебные фото с Биланом, сопроводив их лаконичным комментарием: "Дааааааа". Когда ее подписчики начали сходить с ума от любопытства и поздравлять с неожиданным бракосочетанием, Саркисова пояснила, что это клип. "Ну наконец-то… красиво… когда же будем гулять у тебя на свадьбе????" – эмоционально отреагировала на снимки Яна Рудковская, адресовав свой вопрос, скорее всего, жениху, так как Юлия давно уже замужем. Источник: nur.kz