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Социум

Появилось видео с пропавшим пенсионером. Уральцев просят выйти на поиски

Родственники говорят, что сами не справляются. А после того, как пройдут дожди, вести поиски в лесу будет практически невозможно, передаёт портал «Мой ГОРОД». Юрий Браслевич. Фото предоставлено Ириной Жиденко Как рассказала внучка пропавшего Юрия Браслевича Ирина Жиденко, дедушка ушёл за грибами пятого ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему 73 года. Был одет в тёмно-бордовую или тёмно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была чёрная кепка. Он вошёл в лес со стороны ТЭЦ. Или если ехать на новый мост, лесной массив находится с правой стороны. По словам Ирины, уже пошёл
Кристина Кобина
Появилось видео с пропавшим пенсионером. Уральцев просят выйти на поиски
Родственники говорят, что сами не справляются. А после того, как пройдут дожди, вести поиски в лесу будет практически невозможно, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В Уральске третий день разыскивают пенсионера, ушедшего за грибами
В Уральске третий день разыскивают пенсионера, ушедшего за грибами
Юрий Браслевич. Фото предоставлено Ириной Жиденко Как рассказала внучка пропавшего Юрия Браслевича Ирина Жиденко, дедушка ушёл за грибами пятого ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему 73 года. Был одет в тёмно-бордовую или тёмно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была чёрная кепка. Он вошёл в лес со стороны ТЭЦ. Или если ехать на новый мост, лесной массив находится с правой стороны. По словам Ирины, уже пошёл пятый день поисков, но все безрезультатно.
- Мы не справляемся сами. На днях по прогнозу ожидаются дожди, тогда в этом лесу не пройдёшь и не проедешь. Просим волонтёров и жителей Уральска помочь нам в поисках. Ведь когда приезжали россияне, все дружно им помогали, а мы не можем дождаться помощи. Тем более у нас появилось видео, где он заходит в лес, на этом всё, - пояснила Ирина.
Родственники пропавшего очень надеются найти его живым и невредимым. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Юрия Браслевича, просим сообщить по номерам телефонов:
  • Ирины Жиденко +7 (705) 988-50-60,
  • Татьяны ‎+7 (708) 655 70 13,
  • Юлии +7 (705) 810 80 60,
  • Сергея +7 (705) 796 26 12,
  • Елены +7 (777) 182 56 72.

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