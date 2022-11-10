Появилось видео с пропавшим пенсионером. Уральцев просят выйти на поиски

- Мы не справляемся сами. На днях по прогнозу ожидаются дожди, тогда в этом лесу не пройдёшь и не проедешь. Просим волонтёров и жителей Уральска помочь нам в поисках. Ведь когда приезжали россияне, все дружно им помогали, а мы не можем дождаться помощи. Тем более у нас появилось видео, где он заходит в лес, на этом всё, - пояснила Ирина.Родственники пропавшего очень надеются найти его живым и невредимым. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Юрия Браслевича, просим сообщить по номерам телефонов:
- Ирины Жиденко +7 (705) 988-50-60,
- Татьяны +7 (708) 655 70 13,
- Юлии +7 (705) 810 80 60,
- Сергея +7 (705) 796 26 12,
- Елены +7 (777) 182 56 72.
2Pes0OSYwHUМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.