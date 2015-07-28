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Социум

Появилось видео заезда депутатского авто на площадь Маметовой в Уральске (видео)

Сегодня, 28 июля, в мессенджере Whatsapp стало распространяться видео момента совершения ДТП экс-депутатом мажилиса парламента и действующим депутатом областного маслихата Амангельды ТАСПИХОВЫМ. Кадр видео На видео видно, как авто залетает на площадь, проехав через бордюр и клумбы на постамент памятника имени М. Маметовой на большой скорости. Напомним, 26 июля около 16.00 дня автомобиль вылетел на площадь имени М. Маметовой. За рулем был депутат областного маслихата Амангельды ТАСПИХОВ. От каких-либо комментариев он отказался, послав фотокорреспондента портала "МГ" на три буквы. Правда, потом
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Появилось видео заезда депутатского авто на площадь Маметовой в Уральске (видео)
Сегодня, 28 июля, в мессенджере Whatsapp стало распространяться видео момента совершения ДТП экс-депутатом мажилиса парламента и действующим депутатом областного маслихата Амангельды ТАСПИХОВЫМ.
Кадр видео
Кадр видео
 Кадр видео На видео видно, как авто залетает на площадь, проехав через бордюр и клумбы на постамент памятника имени М. Маметовой на большой скорости. Напомним, 26 июля около 16.00 дня автомобиль вылетел на площадь имени М. Маметовой. За рулем был депутат областного маслихата Амангельды ТАСПИХОВ. От каких-либо комментариев он отказался, послав фотокорреспондента портала "МГ" на три буквы. Правда, потом он принес извинения. Депутат рассказал, что ДТП произошло потому, что ему стало плохо за рулем и он на мгновение потерял сознание. DwwYUJH3rNg
депутат Площадь

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