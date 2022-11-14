Пожар на подстанции оставил без электричества шесть микрорайонов Атырау

Коммунальщики работают над восстановлением подачи электричества. Иллюстративное фото из архива "МГ" Пожар на подстанции в микрорайоне Бирлик произошёл в ночь на 14 ноября. По данным пресс-службы акимата региона, из-за возгорания без электричества остались микрорайоны Геолог, Жулдыз, Бирлик, Томарлы, Контейнерный и Привокзальный. - Ситуация находится под личным контролем акима области. Аварийные службы АО «Атырау Жарык» и городского акимата ведут ремонтные работы по устранению последствий и восстановлению подачи электроэнергии, - говорится в сообщении ведомства. Пока свет вернулся в дома жителе