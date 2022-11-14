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Происшествия

Пожар на подстанции оставил без электричества шесть микрорайонов Атырау

Коммунальщики работают над восстановлением подачи электричества. Иллюстративное фото из архива "МГ" Пожар на подстанции в микрорайоне Бирлик произошёл в ночь на 14 ноября. По данным пресс-службы акимата региона, из-за возгорания без электричества остались микрорайоны Геолог, Жулдыз, Бирлик, Томарлы, Контейнерный и Привокзальный. - Ситуация находится под личным контролем акима области. Аварийные службы АО «Атырау Жарык» и городского акимата ведут ремонтные работы по устранению последствий и восстановлению подачи электроэнергии, - говорится в сообщении ведомства. Пока свет вернулся в дома жителе
Дана Рахметова
Пожар на подстанции оставил без электричества шесть микрорайонов Атырау
Коммунальщики работают над восстановлением подачи электричества.
Более 13 тысяч абонентов остались без электричества в Уральске
Более 13 тысяч абонентов остались без электричества в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Пожар на подстанции в микрорайоне Бирлик произошёл в ночь на 14 ноября. По данным пресс-службы акимата региона, из-за возгорания без электричества остались микрорайоны Геолог, Жулдыз, Бирлик, Томарлы, Контейнерный и Привокзальный.
- Ситуация находится под личным контролем акима области. Аварийные службы АО «Атырау Жарык» и городского акимата ведут ремонтные работы по устранению последствий и восстановлению подачи электроэнергии, - говорится в сообщении ведомства.
Пока свет вернулся в дома жителей микрорайона Привокзальный. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау свет

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