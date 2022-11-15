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Социум

Пожар на подстанции: свет вернулся во все микрорайоны Атырау

Без электричества остаются только детский сад и две школы. Иллюстративное фото из архива "МГ" Пожар на подстанции в микрорайоне Бирлик произошёл в ночь на 14 ноября. Из-за возгорания без электричества остались шесть микрорайонов. Утром 14 ноября свет дали в Привокзальном. Ночью 14 ноября восстановили подачу электричества в микрорайонах Геолог, Жулдыз, Томарлы, Бирлик и Вокзал. Однако, по данным атырауского городского отдела образования, в детском саду № 35, школах имени Борана Нысанбаева и №36 света по-прежнему нет. Поэтому детский сад сегодня, 15 ноября, не работает. А ученики школ будут зани
Дана Рахметова
Пожар на подстанции: свет вернулся во все микрорайоны Атырау
Без электричества остаются только детский сад и две школы.
Более 13 тысяч абонентов остались без электричества в Уральске
Более 13 тысяч абонентов остались без электричества в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Пожар на подстанции в микрорайоне Бирлик произошёл в ночь на 14 ноября. Из-за возгорания без электричества остались шесть микрорайонов. Утром 14 ноября свет дали в Привокзальном. Ночью 14 ноября восстановили подачу электричества в микрорайонах Геолог, Жулдыз, Томарлы, Бирлик и Вокзал. Однако, по данным атырауского городского отдела образования, в детском саду № 35, школах имени Борана Нысанбаева и №36 света по-прежнему нет. Поэтому детский сад сегодня, 15 ноября, не работает. А ученики школ будут заниматься онлайн. Возможно офлайн-занятия посетят  учащиеся второй смены этих учебных организаций. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау свет

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