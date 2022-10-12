Пожар на территории режимного учреждения уголовно-исправительной системы начался 12 октября около 23:30. По предварительной информации, загорелась кровля столовой - всего около 500 квадратных метров. На месте работают экстренные службы: пожарные и полицейские. Попасть на территорию режимного объекта пожарные смогли только после тщательного досмотра. Иные подробности ЧП выясняются. Отметим, что это колония барачного типа. В 2013 году она стала известна после массового бунта заключённых, который продлился несколько дней.

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