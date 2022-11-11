Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Пожар произошёл в районе алматинской барахолки

На место отправили пожарный автопоезд. Фото: ДЧС Алматы В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что пожар начался около 11:00 в здании 7Б в микрорайоне Северное кольцо. - Несмотря на образовавшийся дорожный затор, первые расчёты прибыли через восемь минут. К тушению приступили немедленно. Обстановку контролируют с помощью камер видеонаблюдения, на место направили все силы взаимодействия, - говорится в сообщении. На место направили пожарный автопоезд. Полицейские оцепили участок, так как очевидцы мешают работе спасателей. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Алмат
Дана Рахметова
Пожар произошёл в районе алматинской барахолки
На место отправили пожарный автопоезд.
Пожар произошёл в районе алматинской барахолки
Пожар произошёл в районе алматинской барахолки
Фото: ДЧС Алматы В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что пожар начался около 11:00 в здании 7Б в микрорайоне Северное кольцо.
- Несмотря на образовавшийся дорожный затор, первые расчёты прибыли через восемь минут. К тушению приступили немедленно. Обстановку контролируют с помощью камер видеонаблюдения, на место направили все силы взаимодействия, - говорится в сообщении.
На место направили пожарный автопоезд. Полицейские оцепили участок, так как очевидцы мешают работе спасателей.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@almaty_tjd)

В 12:13 пожар удалось локализовать. В тушении был задействовал весь состав - 86 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пожар Алматы базар

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article