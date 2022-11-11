Пожар произошёл в районе алматинской барахолки

На место отправили пожарный автопоезд. Фото: ДЧС Алматы В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что пожар начался около 11:00 в здании 7Б в микрорайоне Северное кольцо. - Несмотря на образовавшийся дорожный затор, первые расчёты прибыли через восемь минут. К тушению приступили немедленно. Обстановку контролируют с помощью камер видеонаблюдения, на место направили все силы взаимодействия, - говорится в сообщении. На место направили пожарный автопоезд. Полицейские оцепили участок, так как очевидцы мешают работе спасателей. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Алмат