– В 2017 году мы выделили ДЧС землю площадью в один гектар в шестом микрорайоне. Эта часть города быстро развивается, поэтому там необходимо построить новое пожарное депо. Я как-то раз столкнулся с такой проблемой, вызвал пожарных, они приехали через 26 минут. Земля есть, нужно финансирование, - сказал Турарбек Тлемисов.Заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев ответил, что в данный момент готовится проектно-сметная документация на строительство пожарного депо на четыре машины. Ориентировочно строительство начнется в следующем году.
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