– В 2017 году мы выделили ДЧС землю площадью в один гектар в шестом микрорайоне. Эта часть города быстро развивается, поэтому там необходимо построить новое пожарное депо. Я как-то раз столкнулся с такой проблемой, вызвал пожарных, они приехали через 26 минут. Земля есть, нужно финансирование, - сказал Турарбек Тлемисов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат областного маслихата Турарбек Тлемисов на очередной сессии маслихата отметил, что в быстроразвивающемся районе города отсутствует пожарное депо. Огнеборцам при сообщении о пожаре приходится ехать через весь город, что негативно влияет на скорость ликвидации возгорания.Заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев ответил, что в данный момент готовится проектно-сметная документация на строительство пожарного депо на четыре машины. Ориентировочно строительство начнется в следующем году.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.