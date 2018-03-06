Пожарные ЗКО рассказали о самых распространенных причинах пожаров

В Уральске в 2017 году произошло 22 пожара в банях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в основном огонь с бани перекидывается на другие постройки, из-за чего площадь пожара увеличивается в несколько раз. - В 2017 году на территории города зарегистрировано 22 случая пожаров связанных с банями. С начала года таких пожаров произошло 7. Одна из причин возгораний - дымоход. Особенно в местах его пересечения между перекрытием и крышей. Очень часто он бывает неправильно смонтирован. Электропроводка, высокая температура и