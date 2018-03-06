Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Пожарные ЗКО рассказали о самых распространенных причинах пожаров

В Уральске в 2017 году произошло 22 пожара в банях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в основном огонь с бани перекидывается на другие постройки, из-за чего площадь пожара увеличивается в несколько раз. - В 2017 году на территории города зарегистрировано 22 случая пожаров связанных с банями. С начала года таких пожаров произошло 7. Одна из причин возгораний - дымоход. Особенно в местах его пересечения между перекрытием и крышей. Очень часто он бывает неправильно смонтирован. Электропроводка, высокая температура и
Дана Рахметова
Пожарные ЗКО рассказали о самых распространенных причинах пожаров
В Уральске в 2017 году произошло 22 пожара в банях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в основном огонь с бани перекидывается на другие постройки, из-за чего площадь пожара увеличивается в несколько раз. - В  2017 году на территории города зарегистрировано 22 случая пожаров связанных с банями.  С начала года таких пожаров произошло 7. Одна из причин возгораний - дымоход. Особенно в местах его пересечения между перекрытием и крышей. Очень часто он бывает неправильно смонтирован. Электропроводка, высокая температура и, конечно же, неосторожность, к примеру, не затушенный окурок. Бывают случаи, когда пожар начинается после розжига печи бензином. Недопустимо топить печь в бане каменным углем, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Также в ДЧС рассказали, что возгорание в помещении мгновенно переходит на крышу постройки, которые в основном сделаны из легковоспламеняющихся материалов.
Пожар

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article