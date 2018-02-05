Пожарный вернул миллион тенге, найденный возле мечети в ЗКО

16 декабря 2017 года Аманбай НАЖМИДДИНОВ нашел портмоне с деньгами в селе Таскала Таскалинского района, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аманбай Нажмиддинов Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, их сотрудник портмоне с деньгами нашел недалеко от мечети в селе Таскала, когда шел к своим родственникам в гости. - Проходил мимо и вдруг заметил, что лежит портмоне. Я его подобрал и начал искать в нем контактные данные владельца. Как оказалось, в нем лежали еще и крупные деньги, удостоверение личности, заграничный паспорт и другие вещи. Портмоне положил в карман и пошел дальше к родственни