Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Пожарный вернул миллион тенге, найденный возле мечети в ЗКО

16 декабря 2017 года Аманбай НАЖМИДДИНОВ нашел портмоне с деньгами в селе Таскала Таскалинского района, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аманбай Нажмиддинов Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, их сотрудник портмоне с деньгами нашел недалеко от мечети в селе Таскала, когда шел к своим родственникам в гости. - Проходил мимо и вдруг заметил, что лежит портмоне. Я его подобрал и начал искать в нем контактные данные владельца. Как оказалось, в нем лежали еще и крупные деньги, удостоверение личности, заграничный паспорт и другие вещи. Портмоне положил в карман и пошел дальше к родственни
Кристина Кобина
Пожарный вернул миллион тенге, найденный возле мечети в ЗКО
16 декабря 2017 года Аманбай НАЖМИДДИНОВ нашел портмоне с деньгами в селе Таскала Таскалинского района, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Аманбай Нажмиддинов Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, их сотрудник портмоне с деньгами нашел недалеко от мечети в селе Таскала, когда шел к своим родственникам в гости. - Проходил мимо и вдруг заметил, что лежит портмоне. Я его подобрал и начал искать в нем контактные данные владельца. Как оказалось, в нем лежали еще и крупные деньги, удостоверение личности, заграничный паспорт и другие вещи. Портмоне положил в карман и пошел дальше к родственникам, где рассказал им обо всем. Потом я посмотрел его еще один раз и нашел номер телефона хозяина, по которому и сообщил ему о находке. На следующий день он пришел и забрал его, поблагодарив меня, - рассказал Аманбай НАЖМИДДИНОВ. Как выяснилось позже, портмоне принадлежало жителю Таскалинского района Ильясу САРИЕВУ. По словам Аманбая, в портмоне находились деньги не только его владельца, но и заработная плата еще нескольких людей. Стоит отметить, что о поступке Аманбая узнали только потому, что жена Ильяса САРИЕВА написала благодарственное письмо на имя начальника ДЧС ЗКО Жасулана ДЖУМАШЕВА с просьбой о поощрении бойца пожарной части. Сам пожарный придерживается мнения, что чужие деньги счастья не приносят и только, творя добро, можно сделать этот мир лучше.
Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО
деньги ДЧС ЗКО находка

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article