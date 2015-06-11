«Позвоните моей маме»

В начале июня в США разразился очередной скандал вокруг ситуации с чрезмерно жестоким задержанием темнокожего подростка сообщает TJ. Инцидент был записан на видео, попавшее в интернет, и привёл к отставке полицейского и стихийным митингам в городе. 9 июня СМИ сообщили, что 41-летний офицер Эрик Кейсболт (Eric Casebolt), оказавшийся в центре скандала с грубым обращением с задержанной, уволился из полиции. Он прослужил десять лет, в 2008 году был признан «Патрульным года», а известным в сети стал после публикации видео с разгоном вечеринки в городе Маккини, штат Техас. Во время выполнения должно