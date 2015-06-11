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Шоу-бизнес

«Позвоните моей маме»

В начале июня в США разразился очередной скандал вокруг ситуации с чрезмерно жестоким задержанием темнокожего подростка сообщает TJ. Инцидент был записан на видео, попавшее в интернет, и привёл к отставке полицейского и стихийным митингам в городе. 9 июня СМИ сообщили, что 41-летний офицер Эрик Кейсболт (Eric Casebolt), оказавшийся в центре скандала с грубым обращением с задержанной, уволился из полиции. Он прослужил десять лет, в 2008 году был признан «Патрульным года», а известным в сети стал после публикации видео с разгоном вечеринки в городе Маккини, штат Техас. Во время выполнения должно
gorod
«Позвоните моей маме»
pool-arrest-800
pool-arrest-800
В начале июня в США разразился очередной скандал вокруг ситуации с чрезмерно жестоким задержанием темнокожего подростка сообщает TJ. Инцидент был записан на видео, попавшее в интернет, и привёл к отставке полицейского и стихийным митингам в городе. 9 июня СМИ сообщили, что 41-летний офицер Эрик Кейсболт (Eric Casebolt), оказавшийся в центре скандала с грубым обращением с задержанной, уволился из полиции. Он прослужил десять лет, в 2008 году был признан «Патрульным года», а известным в сети стал после публикации видео с разгоном вечеринки в городе Маккини, штат Техас. Во время выполнения должностных обязанностей полицейский целился из табельного оружия в подростков и повалил на землю 15-летнюю афроамериканку, встав коленями ей на спину. Ролик, опубликованный 6 июня, за четыре дня собрал более десяти миллионов просмотров и попал в крупнейшие мировые СМИ. R46-XTqXkzE Вечеринка состоялась 5 июня. Полицейские приехали после звонка соседей, пожаловавшихся, что в общественном бассейне, предназначенном для жителей района, проходит шумное мероприятие с участием нескольких десятков подростков-афроамериканцев, которые не имеют права там находиться. Некоторые из участников вечеринки попали на территорию бассейна по гостевым пропускам, другие просто перелезли через ограждение. 19-летняя Татьяна Родес (Tatyana Rhodes) организовала мероприятие в честь окончания учебного года вместе со своей мамой и сестрой. Она рассказала, что инцидент в действительности начался с расистских комментариев, которые незнакомая взрослая женщина отпускала в адрес веселившихся подростков. Словесная перепалка привела к драке.

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