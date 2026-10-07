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Социум

Права за деньги: серийного мошенника задержали в Уральске

Мужчина обещал водительские удостоверения без экзаменов, но после получения денег исчезал.
Арайлым Усербаева
Права за деньги: серийного мошенника задержали в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ"

30-летний мужчина выманивал у жителей Уральска деньги, обещая быстро и без лишних хлопот "сделать" водительские права. Забрав деньги, "помощник" просто исчезал и переставал выходить на связь.

По информации Polisia.kz, от действий афериста пострадали как минимум пять человек, а общий ущерб превысил миллион тенге. Сейчас подозреваемый задержан, полиция ведет расследование. Другие подробности дела пока не разглашают в интересах следствия.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что легально получить права можно только после учебы и самостоятельной сдачи экзаменов, призвав горожан не верить посредникам, обещающим обходные пути.
 

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