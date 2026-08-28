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Социум

Правительство Казахстана ушло в отставку

Варвара Тыщенко
Правительство Казахстана ушло в отставку
Фото primeminister.kz

Сегодня, 28 августа, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Правительстве Республики Казахстан" в связи со сложением его полномочий перед новоизбранным Курултаем первого созыва, сообщает пресс-служба Акорды.

- В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан", в связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Курултаем Республики Казахстан постановляю:

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правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

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