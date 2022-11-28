- В целом за это время в республиканскую собственность переданы пакеты акций и доли участия в 10 крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры и экологии. На стадии передачи в госсобственность находятся доли участия в 28 компаниях. Ещё по 20 объектам, включая ряд ТЭЦ, производственные объекты нефтегазового и ж/д секторов, логистические, машиностроительные активы ведётся проработка, - говорится в сообщении.В пресс-службе министерства энергетики Казахстана отметили, что средний возраст ТЭЦ составляет 61 год. Около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет, средний износ основного оборудования составляет 66%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Правительство прорабатывает вопрос возврата ряда ТЭЦ в госсобственность
Средний возраст ТЭЦ в Казахстане составляет 61 год. Изображение с сайта Pixabay После инцидента в Экибастузе Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. В пресс-службе правительства сообщили, что они вместе с Генеральной прокуратурой проводят предварительную работу по передаче ряда ТЭЦ в государственную собственность. - В целом за это время в республиканскую собственность переданы пакеты акций и доли участия в 10 крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфрас