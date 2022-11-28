Правительство прорабатывает вопрос возврата ряда ТЭЦ в госсобственность

Средний возраст ТЭЦ в Казахстане составляет 61 год. Изображение с сайта Pixabay После инцидента в Экибастузе Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. В пресс-службе правительства сообщили, что они вместе с Генеральной прокуратурой проводят предварительную работу по передаче ряда ТЭЦ в государственную собственность. - В целом за это время в республиканскую собственность переданы пакеты акций и доли участия в 10 крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфрас