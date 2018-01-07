Рождественская служба началась ранним утром. Несмотря на то, что праздник в этом году выпал на выходной день, многие верующие пришли в храм, чтобы послушать молитву. С утра люди спешили сюда семьями, с маленькими детьми. По словам жительницы города Анны, ежегодно 7 января они всей семьей с утра приходят на службу. - Это один из главных христианских праздников, - говорит Анна. - Мы ходим всей семьей в церковь, берем с собой детей. В этот день на свет появился Иисус Христос. Мы приходим, чтобы послушать молитву и получить причастие. Поздравляю всех с этим светлым праздником и желаю всем мира и добра. Прихожане, которые держали строгий пост, после службы приняли причастие, после чего по обычаю был совершен крестный ход.