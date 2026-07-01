Предложения бизнеса войдут в пакет инициатив партии «Әділет» по развитию горно-металлургического комплекса

На площадке Делового совета партии «Әділет» Председатель Партии Айбек Дадебай встретился с руководителями предприятий горно-металлургического комплекса, представителями государственных органов и отраслевых ассоциаций. Участники обсудили вопросы развития отрасли, поддержки отечественных предприятий, создания новых производств, глубокой переработки сырья, подготовки инженерных кадров и др.

Открывая встречу, Айбек Дадебай отметил, что Казахстан обладает богатой минерально-сырьевой базой. При этом потенциал отрасли должен работать прежде всего на развитие собственной экономики.

- Это не только экономический вопрос. Это вопрос справедливости. Богатство земли должно конвертироваться в богатство людей. Именно поэтому партия «Әділет» полностью поддерживает стратегический курс Президента на развитие глубокой переработки, строительство новых производств и наращивание выпуска продукции высоких переделов, - подчеркнул Председатель Партии.

По его словам, необходимо изменить подход к использованию природных ресурсов. Пока страна экспортирует сырье и закупает готовую продукцию, произведенную из этого же сырья, основные доходы, новые производства и рабочие места создаются за пределами Казахстана. Именно поэтому развитие глубокой переработки должно стать одним из ключевых приоритетов промышленной политики.

По данным АО «НГК «Тау-Кен Самрук», по итогам прошлого года горно-металлургический комплекс обеспечил около 8% ВВП страны. Объем произведенной продукции превысил 14 трлн тенге, а экспорт составил 21,4 млрд долларов. Как заявил председатель правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Нариман Абсаметов, сегодня горно-металлургический комплекс приобретает стратегическое значение для государства.

- Доступ к редким и редкоземельным минералам становится одним из важнейших факторов глобальной конкурентоспособности страны. Казахстан обладает уникальной минерально-сырьевой базой, и ее эффективное освоение позволит укрепить позиции страны на мировых рынках, - сказал Нариман Абсаметов.

В ходе обсуждения представители отрасли обозначили ряд системных вопросов. Так, исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец отметил, что для отрасли железнодорожные перевозки имеют стратегическое значение, и предложил рассмотреть более сбалансированный подход к распределению доходов от транзитных перевозок.

Председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Оскенали отметил, что дальнейшее развитие отрасли требует постоянного взаимодействия государства, бизнеса и общества.

- Уверен, что Деловой совет партии «Әділет» станет эффективной площадкой для выработки инициатив, направленных на развитие отечественной промышленности и укрепление экономики Казахстана, - подчеркнул Руслан Оскенали.

Отдельное внимание участники уделили вопросам модернизации предприятий, привлечения инвестиций и подготовки квалифицированных кадров. Участники встречи отметили, что природные ресурсы должны становиться основой для создания новых производств, внедрения современных технологий и новых рабочих мест.

Глава АО «Qarmet» Вадим Басин рассказал о масштабной модернизации предприятия, отметив, что развитие производства невозможно без инвестиций в безопасность, условия труда и профессиональные кадры.

- Для промышленного сектора справедливость - это когда труд человека уважается. Когда предприятие развивается, но не за счет безопасности. Когда инвестиции идут не только в оборудование, но и в людей, - подчеркнул Вадим Басин.

Подводя итоги встречи, Айбек Дадебай отметил, что сегодня особенно важно не только обсуждать вопросы развития отрасли, но и обеспечивать их практическую реализацию. Он сообщил, что по итогам заседания Делового совета партия «Әділет» сформирует единый пакет инициатив по развитию горно-металлургической отрасли. В его основу войдут предложения представителей бизнеса, отраслевых ассоциаций и экспертного сообщества.

- Сегодня прозвучало много конкретных и действительно важных предложений. Каждое из них будет рассмотрено, систематизировано и станет частью дальнейшей работы Делового совета. Наша задача – чтобы диалог между бизнесом и государством продолжался на ежедневной основе, - подытожил Айбек Дадебай.

В завершение встречи новым членам партии «Әділет» были вручены партийные билеты.

Источник: adilet-partiyasy.kz