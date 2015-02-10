Предполагаемая предсмертная записка военнослужащего одной из войсковых частей Министерства обороны РК - подполковника Армана Сыздыкова появилась в Сети, сообщает Tengrinews.kz.
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В записке, которую якобы написал Сыздыков, упоминается две фамилии. В предполагаемом тексте говорится: "У меня просто не осталось выбора, нет сил терпеть вот это унижение (...). Надеюсь, их хоть как-нибудь накажут и отстранят от работы с людьми, но я этого уже не увижу". Ранее сообщалось, что на месте происшествия была обнаружена предсмертная записка. Автомобиль у здания Министерства обороны в Астане взорвался днем 10 февраля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, взрыв произошел в автомашине марки Chevrolet, в которой находился военнослужащий одной из войсковых частей Министерства обороны РК - подполковник Сыздыков Арман Кайдарович, 1975 года рождения. От полученных травм он скончался на месте, никто из прохожих не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также стало известно, что Арман Сыздыков работал в главном управлении информатизации и телекоммуникации Министерства обороны РК. По данным очевидцев, возможно, в правой руке погибшего была чека от гранаты.