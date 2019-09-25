Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе прокурора области, в Шынгырлауского районе ЗКО во время рейдовых мероприятий установлен факт незаконной добычи грунта вблизи районного центра.

– Установлено, что работники ТОО извлекали грунт с помощью экскаватора и перевозили грузовыми транспортными средствами для использования в ремонте дорог. На руках они не имели соответствующего разрешения. По заключению инспектора департамента экологии всего добыто 56 тонн грунта. По представлению прокуратуры уполномоченным органом руководитель ТОО привлечен к административной ответственности по статье 139 КоАП "Нарушение права государственной собственности на недра" в виде штрафа в размере 150 МРП, - сообщили в областной прокуратуре.

Стоит отметить, что в настоящее время предприниматель оплатил штраф на сумму 378 750 тенге, а также он провел рекультивацию земли.

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