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Социум

Предприниматель скрывается от уральцев, взяв с них деньги на подведение газа и воды

Индивидуальный предприниматель пообещал провести газ и водопровод жителям города, а получив деньги и сделав часть работ, он исчез, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сейчас обманутые горожане пишут заявления в полицию и прокуратуру. Люди утверждают, что стали жертвами обмана ИП «Алмазстройсервис». Его руководитель заключал мнимые договора, вводив людей в заблуждение. - Асылан Хамитов утверждал, что имеет все разрешительные документы и лицензию на проведение работ по газо- и водоснабжению. Он имитировал начало работ, а получив деньги, скрывался. По до
gorod
Предприниматель скрывается от уральцев, взяв с них деньги на подведение газа и воды
Индивидуальный предприниматель пообещал провести газ и водопровод жителям города, а получив деньги и сделав часть работ, он исчез, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сейчас обманутые горожане пишут заявления в полицию и прокуратуру. Люди утверждают, что стали жертвами обмана ИП «Алмазстройсервис». Его руководитель заключал мнимые договора, вводив людей в заблуждение. - Асылан Хамитов утверждал, что имеет все разрешительные документы и лицензию на проведение работ по газо- и водоснабжению. Он имитировал начало работ, а получив деньги, скрывался. По договору Хамитов получил 650 тысяч тенге за подведение водопровода к дому 30/3 в четвертом микрорайоне. За Хамитовым есть задолженность перед физическими и юридическими лицами на сумму свыше 10 млн тенге. Количество пострадавших – более 10. Мы предупреждаем людей, чтобы они не попадались на уловки этого человека, - отметил житель города Нуртай Касимов. В похожую ситуацию попали и другие жители Уральска. Они заключили договор с ИП на подведение газа. - Я передала предпринимателю 190 тысяч тенге. Обещал подвести газ к дому. До сих пор ждем, - отметила жительница города Татьяна Каменская. - Я потеряла 500 тысяч тенге, доверившись этому человеку. Сейчас надеемся, что справедливость восторжествует и закон окажется на нашей стороне, - сказала Анастасия Любавина. В полиции отметили, что уголовное дело по заявлению граждан было заведено, но сейчас его прекратили. Люди могут обратиться в суд в частном порядке. - Следствие проводилось, проходили очные ставки. Дело прекращено за отсутствием состава преступления. Люди могут обратиться в суд, - заявил начальник УП ДП ЗКО Мирлан Айкенов. Этот ответ не удовлетворил потерпевших, и они написали жалобу в городскую прокуратуру. - Мы изучили дело и дадим ответ. Хочется предупредить жителей, чтобы требовали от предпринимателей все правоустанавливающие документы, - сказал начальник отдела прокуратуры г.Уральск Булат Ажингалиев. Стоит отметить, что сейчас индивидуальный предприниматель не отвечает на телефонные звонки и избегает встреч с потерпевшими. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ
газ вода предприниматель

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