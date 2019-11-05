Предприниматель скрывается от уральцев, взяв с них деньги на подведение газа и воды

Индивидуальный предприниматель пообещал провести газ и водопровод жителям города, а получив деньги и сделав часть работ, он исчез, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сейчас обманутые горожане пишут заявления в полицию и прокуратуру. Люди утверждают, что стали жертвами обмана ИП «Алмазстройсервис». Его руководитель заключал мнимые договора, вводив людей в заблуждение. - Асылан Хамитов утверждал, что имеет все разрешительные документы и лицензию на проведение работ по газо- и водоснабжению. Он имитировал начало работ, а получив деньги, скрывался. По до