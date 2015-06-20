Предпринимателей ЗКО приглашают участвовать в конкурсе «Алтын сапа»

19 июня в региональной палате предпринимателей прошел семинар для уральских бизнесменов, на котором им рассказали об условиях участия в республиканских конкурсах качества, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам эксперта национальной палаты предпринимателей из Астаны Мадины МУКАТОВОЙ, экспертная группа НПП, которой в нынешнем году передали функции организации и проведения конкурса качества "Алтын Сапа", чтобы провести семинар в местными предпринимателями и разъяснить им условия конкурса. - В прошлом году была апробация индивидуальных предпринимателей и пришли к выводу, что они мо