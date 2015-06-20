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Экономика

Предпринимателей ЗКО приглашают участвовать в конкурсе «Алтын сапа»

19 июня в региональной палате предпринимателей прошел семинар для уральских бизнесменов, на котором им рассказали об условиях участия в республиканских конкурсах качества, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам эксперта национальной палаты предпринимателей из Астаны Мадины МУКАТОВОЙ, экспертная группа НПП, которой в нынешнем году передали функции организации и проведения конкурса качества "Алтын Сапа", чтобы провести семинар в местными предпринимателями и разъяснить им условия конкурса. - В прошлом году была апробация индивидуальных предпринимателей и пришли к выводу, что они мо
Анэль Кайнеденова
Предпринимателей ЗКО приглашают участвовать в конкурсе «Алтын сапа»
19 июня в региональной палате предпринимателей прошел семинар для уральских бизнесменов, на котором им рассказали об условиях участия в республиканских конкурсах качества, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG_2467
IMG_2467
По словам эксперта национальной палаты предпринимателей из Астаны Мадины МУКАТОВОЙ, экспертная группа НПП, которой в нынешнем году передали функции организации и проведения конкурса качества "Алтын Сапа", чтобы провести семинар в местными предпринимателями и разъяснить им условия конкурса. - В прошлом году была апробация индивидуальных предпринимателей и пришли к выводу, что они могут конкурировать с большими предприятиями, - рассказала Мадина МУКАТОВА. - Конкурс предусматривает то, что наши казахстанские предприниматели могут доказать, что они лучшие. Модель конкурса имеет 9 критериев, по которым и будет оценивать участников жюри. Вкратце это такие критерии, как лидирующая роль руководства, то есть какую роль он занимает в предприятии, второй критерий - это политика, стратегия и миссия предприятия, третий критерий - это персонал, каким он является, по четвертому критерию оцениваются партнеры компании и части сбыта товаров и услуг и по части снабжения. Основные процессы, то есть характеристика производства по выпуску продукции и оказываемых услуг, внедренная система менеджмента описывается в пятом критерии. Кроме того, оцениваться будет удовлетворенность потребителя. Выясняться это будет несколькими методами, в том числе путем анкетирования. Немаловажную роль играет и удовлетворенность своей работой персонала компании. Этот фактор будет указываться в 7 критерии. В 8 критерии будет описываться влияние предприятия на общество, их взаимодействие с государственными и иными органами, местной исполнительной властью. По 9 критерию компания участник расскажет и покажет каких результатов она добилась. По словам эксперта, победители конкурса "Алтын Сапа" кроме того, что будут представлять нашу страну в аналогичных международных конкурсах, смогут найти себе партнеров на новых площадках. Между тем, как стало известно, в ЗКО на конкурс подали заявки на участие около 10 предприятий. - Заявки мы будем принимать до 1 июля, - рассказал замдиректора региональной палаты предпринимателей Нурлан КАИРШИН. - Затем проверяем заявки на полноту документов, после чего отправляем в национальную палату предпринимателей. На сегодняшний день немало компаний нашей области раньше завоевывали президентские премии по качеству товаров и услуг. Тем не менее, хочется, чтобы вовлеченность наших предпринимателей в такие конкурсы была больше К слову, по словам замдиректора, они направили предложение о поощрении победителей в центральный офис. И это предложение в настоящее время рассматривается. - Ведь если они (предприниматели - прим.автора) стали победителями, мы признали, что у них хорошее качество товаров и услуг и значит можно их поощрить, к примеру, в виде каких-либо преференций по части государственных закупок, возможно, какие-то моратории на проверки, поскольку они доказали свое качество. Возможно, это будет их логотип на крупных мероприятиях, проводимых местными исполнительными органами, - отметил Нурлан КАИРШИН. По их мнению, такие поощрения должны еще больше заинтересовать предпринимателей для участия в конкурсах качества и тем самым повысить качество товаров и услуг казахстанской продукции. Для участия в конкурсе предпринимателям необходимо обратиться в региональные палаты предпринимателей. Справка: В соответствии с Указом Президента от 9 октября 2006 года № 194 премия президента Республики Казахстана «Алтын сапа» присуждается ежегодно на конкурсной основе за достижение организацией значительных результатов в области качества продукции и/или услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение организацией высокоэффективных методов управления качеством.
Мадина МУКАТОВА, эксперт национальной палаты предпринимателей
Мадина МУКАТОВА, эксперт национальной палаты предпринимателей
Мадина МУКАТОВА, эксперт национальной палаты предпринимателей  
Нурлан КАИРШИН, замдиректора региональной палаты предпринимателей
Нурлан КАИРШИН, замдиректора региональной палаты предпринимателей
Нурлан КАИРШИН, замдиректора региональной палаты предпринимателей  
предприниматели НПП Нурлан Каиршин

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