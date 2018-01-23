Большую партию свежих фруктов с юга уже начали продавать на коммунальном рынке «Сарайшык» по ценам ниже оптовых. 18 тонн яблок, выращенных в ЮКО, поступили на прилавки коммунального рынка "Сарайшык" 20 января. По договоренности с городским акиматом поставщики установили цену на фрукты значительно ниже оптовой. -Руководство компании «DALA-FRUIT» обратилось в городской акимат с просьбой вызвать у местного населения интерес и спрос на продукцию отечественных сельхозпроизводителей. На сегодняшний день в Атырау завезено 3 разных вида яблок первого сорта, согласно договоренности товар продается на 15-20% ниже оптовых цен,- рассказал руководитель отдела предпринимательства и туризма города Атырау Руслан ДАВЛЕТОВ. Для продвижения своей продукции на рынке Атырау компания завезла 18 тонн яблок. На коммунальном рынке Сарайшык яблоки с юга уже продаются по 230 тенге за один кг. Тогда как средняя цена на них составляет - 400 тенге. Первый день реализации фруктов показал, что отечественные яблоки пользуются большим спросом благодаря своему качеству и низкой стоимости. Так, только за половину дня продавцам удалось реализовать около 1 тонны яблок. Если качество и цена реализуемой продукции удовлетворит население, то вполне возможно, что в городе Атырау, появится первый яблоневый сад. Представители компании всерьез заинтересованы в том чтобы выращивать свою продукцию в Атырау. Как сообщили в областном акимате, бизнесменам будут оказаны всевозможные меры государственной поддержки.Камилла МАЛИК