Иллюстративное фото с http://www.equipnet.ru/
Газета «АкЖайык» опубликовала, что на очередном заседании Совета местного координирования (СМК) были рассмотрены заявки, поданные предпринимателями города Кульсары в рамках программы развития моногородов на 2012-2020 годы.
Члены СМК удовлетворили заявку ИП «Амандыкова С.А.» на субсидирование проекта, предусматривающего открытие торгового дома (продажа мебели, бытовой и оргтехники). На полученные деньги был приобретен участок с неоконченным строительством, в настоящее время строительные работы идут к завершению. 10%-ную ставку полученного кредита в качестве оказания помощи бизнесу оплачивает государство, а оставшиеся 2,5% ставки остаются предпринимателю.
- Еще одна льгота для предпринимателей, начинающих бизнес в моногородах, - снятие ограничений. Мы хотим напомнить, что по программе «Дорожная карта бизнеса - 2020» государство оказывает поддержку только проектам, связанным с производством товара. А в 12 моногородах страны любой бизнес получает поддержку государства, - заявили в акимате.
Также был одобрен один из проектов ТОО «Эко-Техникс», специализированный на использовании нефтяных отходов. Однако, другой проект данной компании, связанный с оказанием услуг нефтяным компаниям, не был поддержан членами СМК. Хотя и были сняты ограничения в моногородах, СМК намерена рассмотреть создание предпринимательств в городе Кульсары, не имеющих отношения к нефтяному сектору.
- Если мы выделим средства на ваш проект, мы не сможем оказать поддержку проектам в других сферах, – сказал председатель СМК, заместитель акима области Гумар ДУЙСЕМБАЕВ. – В рамках программы моногородов был открыт Центр развития предпринимательства в городе Кульсары. Работающие здесь два сотрудника Атырауского филиала «Даму» в здании районного ЦОН принимают предпринимателей. Даже когда имеются такие эффективные предложения, нас волновал вопрос, почему от предпринимателей Кульсары поступило так мало заявок.
Директор Атырауского филиала «Даму» Ербол КАЙРАНБАЕВ считает, что все это из-за традиционной неуверенности всего местного бизнеса. И в вопросе: «Как помочь бизнесу», у него иное мнение:
- В первые два года реализации программы ДКБ у атырауских предпринимателей неуверенность была подавляющей. Возникли такие мнения, что не нужно связываться с государством. В то время мы с трудом реализовали лишь несколько проектов. Посзже, когда предприниматели начали осознавать свою выгоду, и другие начали подтягиваться. На сегодня в Атырау по ДКБ работают 98 проектов. И в Кульсары будет также. Пусть один-два предпринимателя оформят проект, начнет свою работу «сарафанное радио», и подтянутся остальные, - считает Ербол КАЙРАНБАЕВ. - По программе развития моногородов на 2012-2020 годы для субсидирования Кульсары выделено 117 млн тенге. Это только на этот год, если мы удачно освоим эти средства, в следующим году их размер могут увеличить. Если вычислать просто, мы должны выдать кредит в размере одного млрд тенге для освоения данной суммы. И поэтому опасения руководства области в том, что не можем поддержать проекты, не связанные с нефтью, напрасны. Сейчас, наоборот, для работы программы мы должны оказать содействие всему. Только после этого, если безработный пойдет в гору, можно будет избрать и другие проекты.
Для предпринимателей моногорода Кульсары также препятствием является неправильное развитие рынка банков второго уровня здесь. Так как филиалы в городе не полномочны принимать решения.