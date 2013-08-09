Фото news.mail.ru Фото news.mail.ru Все деньги – в одной копилке. В Казахстане создан Единый накопительный пенсионный фонд. Уже вышло соответствующее постановление правительства. По нему ранее существовавшее Акционерное общество "ГНПФ" переименовано в Единый накопительный пенсионный фонд. Ему переданы акции еще трех фондов: Народного банка, Грантум и Улар Умит. Учредитель и единственный акционер ЕНПФ – правительство страны. Управлять пенсионными активами будет Национальный банк. По информации его главы Григория Марченко, на первое июня этого года накопления казахстанцев составили 3,4 триллиона тенге. Первый канал