фото с сайта vesti.kz фото с сайта vesti.kz Исследовательская группа “Саясат-Monitoring” на основе эксперт­ного опроса составила индекс влиятельности казахстанских госдеятелей на текущий момент. Как сообщается, были опрошены политологи, общественные деятели, блогеры, политтехнологи и журналисты. Они оценивали близость госдеятелей к центру принятия решений, которая выражается в частоте официальных встреч с высшим руководством страны, участии в совещаниях, проводимых главой государства, актуальности курируемого направления в текущей повестке, а также в присутствии в окружении первого лица во время официальных или полуофициальных мероприятий. Наиболее влиятельной фигурой управленческой элиты страны эксперты практически единодушно назвали Карима Масимова. На второй позиции - неизменный Нуртай Абыкаев. Тройку лидеров замыкает глава кабмина Серик Ахметов. Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин занял четвертое место. Пятую позицию эксперты отдали госсекретарю Марату Тажину. Далее идет генпрокурор Асхат Даулбаев, потом председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Умирзак Шукеев, восьмое место у первого заместителя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, девятое за председателем сената Кайратом Мами, и закрывает VIP десятку глава финпола Рашид Тусупбеков. today.kz