фото с сайта forbes.kz фото с сайта forbes.kz Генеральному директору и собственнику ТОО «Иволга-Холдинг» Василию Розинову предъявили иск о взыскании 18 млн евро. Иск поступил в суд от европейских банков Societe Generale, VTB Bank SA и Standard Bank PLC. Предварительные слушания по иску пройдут в Москве, сообщает Kursiv.kz. По информации представителя суда, соответчиком является московское ООО "Интекс", основным видом деятельности которого является "деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем". Как сообщается, ТОО "Иволга-Холдинг" занимается производством высококачественной пшеницы, сахарной свеклы, овощей, молочных и мясных продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, производством сельскохозяйственной техники, запчастей, элеваторного и электрооборудования. today.kz