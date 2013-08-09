фото с сайта alau.kz фото с сайта alau.kz В составе избранных акимов Акмолинской области числятся 40 женщин, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области. Выборы кандидатов проходили в 19 пунктах для голосования. за ходом голосования наблюдали 122 доверенных лица кандидатов, представителей политических партий и НПО. По итогам выборов 188 ныне действующих акимов заняли кресла руководителей населенных пунктов. Остальную часть составили работники государственных предприятий, учреждений, организаций - 26 человек, работники аппаратов акимов - девять, работники негосударственного сектора – 18 и другие - шесть.