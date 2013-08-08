Столичный рынок в июне потерял 5 миллиардов тенге. Объем срочных и условных вкладов в Астане сократился на 1,4% Другие регионы в плюсе. Самый высокий прирост по депозитам физлиц в Жамбылской области. В июне рынок набрал 2,4% (увеличение на 1 миллиард тенге).