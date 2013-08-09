Фото www.orangesmile.com Фото www.orangesmile.com «Казахстан – все включено!» - имиджевый ролик с таким неоднозначным лозунгом появился в ротации русскоязычной версии телеканала «Euronews». Полуминутная работа неизвестного автора вызвала критику у отечественных режиссёров, продюсеров и пиар-технологов, которые назвали ее безыдейной, а лозунг неудачным, так как он ассоциируется не с Казахстаном, а с Турцией и особенностями отдыха в этой стране. Все вопросы, касающиеся ролика - действительно ли он негативно влияет на имидж страны и будут ли выяснять, кто проплатил его ротацию на «Euronews» - в отечественном МИДе прокомментировали крайне скупо. Нуржан Айтмаханов, руководитель пресс-службы МИД РК: - Все, что мы хотим сказать по данному вопросу, что МИД никакого отношения к этому не имеет. То есть, мы сейчас комментировать не собираемся. Первый канал