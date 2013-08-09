Фото www.dw.de Фото www.dw.de Барак Обама поедет на саммит "Большой двадцатки" в Россию, но не будет лично встречаться с Владимиром Путиным. На планы президента США повлияло решение российских властей о предоставлении убежища экс-агенту ЦРУ – Эдварду Сноудену. Обама подчеркнул, что участие в саммите, который пройдет в сентябре, очень важно для него. А вот действия Москвы подверг критике. Барак Обама, президент США: - Я был разочарован, потому что хотя у нас и нет договора об экстрадиции, обычно мы пытались сотрудничать с ними, если в их стране был преступник или подозреваемый. Они такого для нас не сделали. В определённой степени это говорит о тех проблемах, которые в последнее время имеются в наших отношениях. На заявление главы Соединенных штатов уже отреагировали в Москве. Помощник президента России Юрий Ушаков сегодня сказал журналистам, что Кремль разочарован таким решением администрации США. И также отметил, что приглашение Обаме остается в силе. Первый канал