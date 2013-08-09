фото с сайта newsfiber.com фото с сайта newsfiber.com Отец Сафроний официально оспорил решение суда, которое предписывает ему депортацию из Казахстана. Адвокат священнослужителя уже подал на апелляцию. Напомню, священника Петра Евтехеева, организовавшего приют для детей и престарелых обвиняют в неоднократном нарушении казахстанского законодательства. В том числе двухлетнем проживании в стране без вида на жительства. В свою очередь юрист отца Сафрония встречно заявляет о ряде нарушений со стороны истцов – миграционной полиции. Первый канал «Евразия» будет и дальше следить за развитием событий в этом деле. Первый канал