В четверг в Алматы назвали победителей регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана 2013», сообщает корреспондент Today.kz. Ежегодный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» проводится в стране с 2006 года. В этом году в региональном конкурсе в Алматы приняли участие 94 предприятия, работающих в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка, производство строительных материалов, фармацевтическая, легкая и пищевая промышленность. Открытие конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана 2013» прошло с участием акима города Алматы Ахметжана Есимова. Глава города ознакомился с товарами, представленными на выставке, и пообщался с участниками. Руководители компаний-участниц рассказали акиму о своей деятельности и показали товары собственного производства. Ахметжану Есимову показали национальную одежду, расписные двери, кухонные принадлежности, очки, изготовленные по новой технологии, сувениры, книги и другое. Победителей определили в трех номинациях. Лучшим производителем товаров производственного назначения назван алматинский завод полиэтиленовых труб ТОО «Спира-Берга». В номинации «Лучший товар для населения» победила компания ТОО «КазСПО-N», которая занимается изготовлением профессиональной одежды и обуви. В продовольственных товарах первое место занял «Хлебобараночный комбинат Аксай». Победители регионального конкурса примут участие в республиканском финале в Астане.