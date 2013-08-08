Иллюстративное фото с сайта www.jonesbaker.com.au
В июле настоящего года в Казахстане начала свою работу новая программа «Дорожная карта занятости-2020. Это законное продолжение Дорожной карты 2009 и 2010 годов и программы «Занятость-2020».
БЛАГОУСТРОИМ СЕЛО
Заместитель руководителя по координированию программы занятости и социальных программ Атырауской области Гульмира ШАКИРОВА:
- Были проанализированы результаты проведенных программ. Поэтому можно с уверенностью сказать, что новая программа вобрала в себя очень эффективные механизмы и средства. Теперь будет уделяться большое внимания созданию рабочих мест в селах, поскольку здесь количество безработных и занятых неэффективной деятельностью больше, чем в городе.
Дорожная карта имеет три направления. Первое – трудоустройство в сфере развития инфраструктуры и ТКС. Конечно, данное направление может эффективно работать лишь в городах и в селах с высоким, средним потенциалом социально-экономического развития. Из республиканского бюджета выделяются средства на образование, здравоохранение, социальное обеспечение, строительство и переоборудование объектов культуры и спорта, проведение текущих и капитальных ремонтов, на строительство, переоборудование и ремонт в городах, поселках и селах транспортных дорог, водопроводов, канализационных систем, объектов газо-, тепло- и электроснабжения, также на освещение и благоустройство улиц, снесение бесхозных объектов, строительство детских игровых площадок.
Если бюджетных денег будет достаточно, можно будет поправить положение отдаленных населенных пунктов и трудоустроить людей.
Идеи по селу Сагыз
Второе направление программы «Дорожная карта занятости - 2020» - обеспечение занятости путем развития предпринимательства в сельской местности. Данное направление состоит из двух пунктов. Первое - выдача микрокредитов в размере до 3 млн тенге на бизнес в селе (высокая процентная ставка– 7%). Также на строительство недостающих объектов инженерной коммуникации, приобретение технологического оборудования будут выделены средства до 3 млн тенге. Предприниматели также могут приобрести необходимое оборудование в лизинг и пользоваться услугами субсидирования процентных ставок по лизинговым условиям. Второй пункт направлен на обеспечение занятости путем повышения уровня предпринимательства в селе и комплексного развития опорных сел.
В нашей области выделено 11 опорных сельских населенных пунктов. В этом году работы в пилотном режиме начнутся в селе Сагыз Кызылкогинского района. Для села Сагыз будут применены без ограничения все предусмотренные Дорожной картой средства.
Для Сагыз разработан специальный план комплексного развития села. Это самые эффективные направления бизнеса, необходимая инфраструктура, кадровые нужды и другое. Для тех, кто хочет развернуть предпринимательскую деятельность в Сагызе в рамках микрокредитования, можно будет получить кредит в размере до 5 миллионов тенге. В данном случае в отборе участников программы преимущество будет отдаваться продуманным бизнес-идеям.
Общежитие для молодежи
Третье направление новой дорожной карты – обеспечение занятости путем обучения и переселения.
В рамках третьего направления продолжается прямое трудоустройство безработных через центры занятости, подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, переселение граждан из населенных пунктов с низким потенциалом развития, молодежная практика и социальные рабочие места.
- Если говорить о привнесенных новшествах, теперь обучать или переобучать безработных будем только по заказам работодателей. Работодатель может выбрать сам из центра занятости или частного агентства участника программы или учебное заведение (на территории РК). Участникам программы, как и прежде, во время обучения будут оплачиваться расходы на проезд с места жительства до учебного заведения (для жителей других городов и сельских пунктов). Преимущество в выборе учебного заведения будет отдаваться дуальным учебным заведениям, в которых большая часть учебного процесса уделяется практике, – объяснила Шакирова. – Если говорить о переселении из населенных пунктов со слабым экономическим потенциалом, граждане могут использовать данную возможность только в случае, если они имеют постоянное место работы или они принимали участие в конкретных инвестиционных проектах. Также есть идея строительства общежития для работающей молодежи. Молодые люди, которые хотели бы получить комнату в данном общежитии, должны в обязательном порядке иметь работу и быть участником программы «Доступное жилье». Очень хорошая идея, так как у молодежи, которая имеет жилье, будет возможность копить средства на собственный дом. Основной упор по всем направлениям программы будут делать в развитие предпринимательской деятельности. Здесь следует отметить, что запросы атырауцев на получение микрокредитов с каждым годом растут. Если в 2011 году 200 человек получили льготный заем в размере 200 млн тенге, в 2012 году 1000 человек получили кредиты в размере 2 млрд тенге. В следующем году планируем выдачу микрокредитов в размере 3 млрд тенге. Также, конечно, ведем активную работу по обеспечению безработных постоянной работой. Кстати, людям, ищущим работу, необязательно ждать традиционных ярмарок вакансий. Можно просматривать все постоянно обновляющиеся вакансии на сайте www.atyrau.gov.kz.