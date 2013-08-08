Фото с сайта altaynews.kz

Сегодня в облизбиркоме подвели итоги выборов сельских и поселковых акимов в отдаленных районах. Как известно, выборы в семи районах ЗКО прошли вчера, 7 августа, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

По словам заместителя председателя областной избирательной комиссии Вячеслава ИНОЧКИНА, вчерашние выборы были корректными, открытыми и честными. - На 62 места претендовало 189 кандидатов, - рассказал «МГ» Вячеслав ИНОЧКИН. - Среди них, конечно же, были и акимы, действовавшие до выборов. О процентно-качественном соотношении выборов мы сможем сказать лишь после 9-го числа. Завтра акимов сельских округов депутаты выберут в Бурлинском, Теректинском, Зеленовском, Акжайыкском и Казталовском районах и в Уральске.