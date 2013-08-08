Фото с сайта ammon.ru

В региональном филиале фонда «Даму» проводится прием заявок от предпринимателей на участие в проекте «Деловые связи», в рамках которого бизнесмены имеют возможность пройти зарубежную стажировку на профильных предприятиях в Германии и США. Стоит отметить, что от Актюбинской области по названному проекту в 1-м этапе прошли обучение 48 человек. В стажировке за рубежом побывали 11 предпринимателей, в том числе 6 человек съездили в Германию, пятеро - в США.

К примеру, как отметили в фонде, директору ТОО ««SAGAT PHARM», которое занимается производством изделий медицинского назначения, в ходе поездки за рубеж по проекту «Деловые связи» удалось установить контакт с американскими партнерами.

- В 2012 году директор данного ТОО Арман ДИЛЬМАГАМБЕТОВ прошел месячную тематическую стажировку в США. Целью участия в проекте была создание совместного предприятия по производству одноразовой гигиенической продукции - подгузников для взрослых.

В ходе стажировки у Армана ДИЛЬМАГАМБЕТОВА появилась возможность установить контакт с американскими партнерами по реализации их продукции - оборудования по реабилитации инвалидов на территории Актюбинской области и республики в целом, заявили в "Даму".