Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области состоялось второе слушание по делу убийства предпринимательницы и ее мужа, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Напомним, что больше трех месяцев назад в Курмангазинском районе преступная группа из пяти человек жестоко расправилась с местной предпринимательницей и ее супругом. Из дома убитых супругов преступники унесли лишь мобильный телефон и драгоценности убитой женщины.

Как выяснило следствие, за семьей злоумышленники вели слежку на протяжении месяца, в дом же проникли ночью, когда все члены семейства крепко спали.

Четверым убийцам грозит по 15 лет лишения свободы, главарь банды может попасть за решетку на 20 лет за рецидив. Оказалось, что безработный 46-летний мужчина уже отсидел в тюрьме за убийство 15 лет.