С начала года в области произошло 278 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 63 человека, 350 получили травмы различной степени тяжести. Из общего количества ДТП 23% пришлись на дороги республиканского значения. В частности, это автотрассы Атырау-Астрахань, Атырау-Уральск и Атырау-Доссор-Кульсары. Как и во многих регионах страны, основными причинами дорожно-транспортных происшествий остаются превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования, сон за рулем водителей, а также некачественное дорожное полотно.