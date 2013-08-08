kfjfjfПолицейские Атырау выясняют факт похищения и продажи в соседнем Уральске автомобиля, принадлежащей 56-летней жительницы Атырау. В полицию с  заявлением обратилась женщина, которая сообщила, что полтора месяца назад ее сын угнал ее автомобиль «Тойота-Камри-40» и продал в Уральске. Ущерб от потери владелица оценила в 25 тысяч долларов. Однако пока полиция не нашла ни машину, ни сына-вора. В настоящее время похититель авто объявлен в розыск.