izmuhambetovМежду акиматом Атырауской области и шестью компаниями: «Нефтестройсервис», «Сенімді құрылыс», «Алем групп Қазақстан», «Enertech», «Тойес» и «Рина Сервисес Эс-пи-Эй», был подписан меморандум, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Эти компании взяли под опеку семьи, оставшиеся без кормильцев. Они сами будут определять вид социальной помощи. - В священный месяц Рамазан мы предложили руководителям ряда компаний, работающих на территории Атырауской области, взять под опеку семьи воинов-интернационалистов, оставшиеся без кормильцев. Некоторые компании приняли наше предложение без промедления. За что мы им благодарны, - сказал заместитель акима Атырауской области Шынгыс МУКАН. По словам замакима, в Атырауской области живет более 500 ветеранов-«афганцев», которым власти также оказывают посильную помощь. Это, в первую очередь касается компенсации за коммунальные услуги. Если до этого времени ежемесячная компенсация за коммунальные расходы составляла 3158 тенге, то уже с этого года, по распоряжению акима области Бактыкожи ИЗМУХАМБЕТОВА, эта сумма повышена до 10 тысяч тенге. Для этих целей из областного бюджета выделено 12,2 млн тенге. Между тем, председатель вдов Союза ветеранов Улдай ДАГАРОВА, поблагодарила руководство области за внимание и оказываемую помощь. Выразив пожелание, чтобы в Атырау увековечили память погибших воинов-«афганцев». Этот вопрос уже решен на уровне руководства области. В этом году начнется строительство памятника воинам-интернационалистам, которое планируется сдать 15-го февраля к 25-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.  