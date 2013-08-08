Эти компании взяли под опеку семьи, оставшиеся без кормильцев. Они сами будут определять вид социальной помощи. - В священный месяц Рамазан мы предложили руководителям ряда компаний, работающих на территории Атырауской области, взять под опеку семьи воинов-интернационалистов, оставшиеся без кормильцев. Некоторые компании приняли наше предложение без промедления. За что мы им благодарны, - сказалПо словам замакима, в Атырауской области живет более 500 ветеранов-«афганцев», которым власти также оказывают посильную помощь. Это, в первую очередь касается компенсации за коммунальные услуги. Если до этого времени ежемесячная компенсация за коммунальные расходы составляла 3158 тенге, то уже с этого года, по распоряжению, эта сумма повышена до 10 тысяч тенге. Для этих целей из областного бюджета выделено 12,2 млн тенге. Между тем,поблагодарила руководство области за внимание и оказываемую помощь. Выразив пожелание, чтобы в Атырау увековечили память погибших воинов-«афганцев». Этот вопрос уже решен на уровне руководства области. В этом году начнется строительство памятника воинам-интернационалистам, которое планируется сдать 15-го февраля к 25-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.