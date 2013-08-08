Фото предоставлено пресс-службой ДВД ЗКО Фото предоставлено пресс-службой ДВД ЗКО Дорожные полицейские провели рейд по выявлению водителей автобусов, которые без патента и правоустанавливающих документов перевозят пассажиров из поселков в город,- сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотрудники управления дорожной полиции для проведения рейда выбрали трассу Уральск-Атырау, где проверяли у водителей автобусов документы: путевые листы, техпаспорт, страховку на перевозку пассажиров, и имеет ли он право работать на данном маршруте. На республиканских трассах за последние 6 месяцев произошло 6 страшных аварий, в которых погибло 5 человек и 4 получили ранения. Конечно, по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение аварийности, в частности аварий со смертельным исходом, говорит инспектор по профилактике правонарушений УДП ДВД ЗКО Нуртай Лезов. Это благодаря тому, что усилены наряды полицейских, а в среде водителей проводится профилактическая работа. За время рейда дорожные полицейские выявили трех водителей, уверенно утверждавших, что везут в поселок своих родных. Но затем они признавались, что занимаются частным извозом. Водители уверяли, что осознают свою неправоту, но и выхода из сложной жизненной ситуации у них нет. Куда мне деваться? У меня, как и у всех, есть дети, кредиты, сказал житель поселка Жанибек Малик. ТОО, которое выиграло тендер, не берет нас на обслуживание этого маршрута, где я найду работу? В свою очередь директор ТОО «Казахстан-Елим» Куан Таушанбаев, выигравший тендер на перевозку пассажиров в отдаленные поселки области Чапаево, Тайпак, Казталовку говорит, что из-за «водителей-пиратов» несет убытки. Он приобрел 8 больших комфортабельных автобусов «Хундай». Чаще всего мои автобусы везут в поселок не более четырех человек, я несу большие убытки, сказал Куан Таушанбаев. А «пираты» как ездили без документов, так и продолжают работать. Для чего тогда принимались законы? По словам Куана Ситкалиевича, ездить на его автобусах безопасно, потому что водители работают по графику, не превышают скорость, ежедневно проходят медицинский осмотр. Водители, подрабатывающие незаконным частным извозом длительное время, понесут наказание в виде штрафа размером 5 МРП это чуть больше 8 тысяч тенге в соответствии с Кодексом Административных правонарушений РК по статье 470 п. 2.1.1 «Езда без соответствующих документов».  