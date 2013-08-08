Сегодня мусульмане всего мира начинают праздновать Ораза айт или Ураза-Байрам как его еще называют. Это один из самых значимых религиозных праздников, который знаменует завершение священного месяца Рамазан. В первый день праздника совершаются общие молитвы в мечети. И тогда же имам объявляет верующим, что пост действительно окончен. Сегодня на общую молитву в центральной мечети Уральска собралось около 500 человек. Пришедших на молитву было столько, что они, не поместившись в большом зале и на балконе, сидели в раздевалке и даже на лестнице у входа в мечеть. Поздравить всех мусульман с окончанием поста и началом праздника в мечеть приехал и аким области Нурлан НОГАЕВ. К слову, празднуется Ораза айт три дня. Еще до начала Ораза айт необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых. Также мусульманам нужно заплатить особую милостыню Садакат-уль-Фитр. В этом году размер Фитр-садака составляет 150 тенге на одного человека.